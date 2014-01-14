Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
sHistoryExport - roteiro prático para exportar os dados históricos no formato do МetaТrader 4 - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3773
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Script para exportação de dados históricos
Problemas com o histórico no MetaTrader 4? Carregue o histórico detalhado de toda a profundidade do MetaTrader 5!
Passo 1: Configuração
Carregue o Script no "terminal_data_folder\MQL5\scripts\".
Carregue as bibliotecas CheckHistory e a String para a pasta "terminal_data_folder\MQL5\Include\komposter\".
Compile o script
Passo 2: Defina a profundidade do histórico
Vá para o menu "Ferramentas - Opções" (Ctr+O), ou na aba "Charts" e especifique quantas barras você deseja exportar ("Máximo. de barras na janela "). o histórico de М1 por um ano é de cerca de 370 000 barras.
Clique em "ОК" e reinicie o МetaТrader
Passo 3: Defina a lista de instrumentos
Se você deseja carregar o histórico de muitos parâmetros de uma vez, adicione-os ao "Market Watch", e esconda os instrumentos desnecessários:
Passo 4: Execute o script de
Arraste o script para qualquer gráfico e definir o valor das variáveis externas:
- SymbolsList: A lista de símbolos divididos por uma vírgula (por exemplo, "EURUSD, GBPUSD").
Se você definir "todos", todos os personagens do "Market Watch" serão usados;
- TimeFramesList: Lista o período gráfico dividido por uma vírgula (por exemplo, "M1, M5, M15").
Se definir "todos", todos os tempos de МТ4 menores que D1 serão usados.
- BarsToDownload: Número de barras para exportar.
Se for definido igual a 0, todas as barras visíveis no gráfico serão exportadas ("Máximo. de barras na janela ").
Clique em "ОК", e espere a mensagem de desligamento. Você pode seguir o progresso na aba "Expert Advisors" do terminal:
2013.03.28 11:42:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,5 seg
2013/03/28 11:43:25sHistoryExport (EURUSD, H1)GBPJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPJPYM1.csv" e "Históric (MetaQuotes-Demo)\GBPJPY1.hst" dentro de 30,0 s!
2013/03/28 11:43:27sHistoryExport (EURUSD, H1)EURJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,6s
2013.03.28 11:43:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escrita para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPY1.hst" dentro de 28.6s!
2013.03.28 11:43:57 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.6s
2013.03.28 11:44:26 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSD1.hst" dentro de 29.0s!
2013.03.28 11:44:28 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.7s
2013.03.28 11:44:56 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSD1.hst" dentro de 28.2s!
2013.03.28 11:44:59 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.8s
2013.03.28 11:45:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCADM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCAD1.hst" dentro 28.3 s!
2013.03.28 11:45:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 3.9 s
2013.03.28 11:46:00 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritos "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHFM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHF1.hst" dentro de 28.5 s!
2013.03.28 11:46:01 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s
2013.03.28 11:46:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSD1.hst" dentro de 29.5 s!
2013.03.28 11:46:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 2.6 s
2013.03.28 11:47:03 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPY1.hst" dentro de 29.4 s!
2013.03.28 11:47:04 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSD1.hst" dentro de 28.8 s!
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) histórico sincronizado dentro de 279.6 s! 9 imagens foram gravadas em:
2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) D:\_Forex\MetaTrader 5 Work\MQL5\Files\History (MetaQuotes-Demo)\
Se você definir um número maior de instrumentos e/ou períodos e/ou barras carregadas, o script pode trabalhar por muito tempo ou, em geral, terminar devido à falta de memória do núcleo! Avalie adequadamente o potencial do seu hardware.
Passo 5: Pronto!
Carregando todo o histórico necessário, o script exibe uma janela com informações e fecha. Você pode copiar diretamente a partir da janela de alerta o nome da pasta onde os arquivos são armazenados:
arquivos csv escritos por um script, pronto para importar em MetaTrader 4 ("arquivo de Cotações - Import"):
O histórico de alterações
2013.03.25:
- [*] Se não há profundidade suficiente do histórico pelo instrumento/período gráfico no servidor, o script irá baixar e salvar toda o histórico disponível (antes de emitir um erro e não salvar nada).
2013.03.28:
- [+] Escreva para "tgv" foi adicionado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1252
Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressertJS-Stoh-BB-RSI
Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger.
O Expert Advisor se baseia no oscilador UltraFatl.CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico
Função de carregamento do histórico da MetaQuotes ligeiramente modificada.