CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

sHistoryExport - roteiro prático para exportar os dados históricos no formato do МetaТrader 4 - script para MetaTrader 5

Andrey Khatimlianskii | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3773
Avaliação:
(64)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Script para exportação de dados históricos

Problemas com o histórico no MetaTrader 4? Carregue o histórico detalhado de toda a profundidade do MetaTrader 5!

Passo 1: Configuração

Carregue o Script no "terminal_data_folder\MQL5\scripts\".

Carregue as bibliotecas CheckHistory e a String para a pasta "terminal_data_folder\MQL5\Include\komposter\".

Compile o script

Passo 2: Defina a profundidade do histórico

Vá para o menu "Ferramentas - Opções" (Ctr+O), ou na aba "Charts" e especifique quantas barras você deseja exportar ("Máximo. de barras na janela "). o histórico de М1 por um ano é de cerca de 370 000 barras.


Clique em "ОК" e reinicie o МetaТrader

Passo 3: Defina a lista de instrumentos

Se você deseja carregar o histórico de muitos parâmetros de uma vez, adicione-os ao "Market Watch", e esconda os instrumentos desnecessários:


Passo 4: Execute o script de

Arraste o script para qualquer gráfico e definir o valor das variáveis ​​externas:

  • SymbolsList: A lista de símbolos divididos por uma vírgula (por exemplo, "EURUSD, GBPUSD").
    Se você definir "todos", todos os personagens do "Market Watch" serão usados;
  • TimeFramesList: Lista o período gráfico dividido por uma vírgula (por exemplo, "M1, M5, M15").
    Se definir "todos", todos os tempos de МТ4 menores que D1 serão usados.
  • BarsToDownload: Número de barras para exportar.
    Se for definido igual a 0, todas as barras visíveis no gráfico serão exportadas ("Máximo. de barras na janela ").


Clique em "ОК", e espere a mensagem de desligamento. Você pode seguir o progresso na aba "Expert Advisors" do terminal:

2013.03.28 11:42:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,5 seg

2013/03/28 11:43:25sHistoryExport (EURUSD, H1)GBPJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPJPYM1.csv" e "Históric (MetaQuotes-Demo)\GBPJPY1.hst" dentro de 30,0 s!

2013/03/28 11:43:27sHistoryExport (EURUSD, H1)EURJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,6s

2013.03.28 11:43:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escrita para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPY1.hst" dentro de 28.6s!

2013.03.28 11:43:57 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.6s

2013.03.28 11:44:26 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSD1.hst" dentro de 29.0s!

2013.03.28 11:44:28 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.7s

2013.03.28 11:44:56 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSD1.hst" dentro de 28.2s!

2013.03.28 11:44:59 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.8s

2013.03.28 11:45:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCADM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCAD1.hst" dentro 28.3 s!

2013.03.28 11:45:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 3.9 s

2013.03.28 11:46:00 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritos "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHFM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHF1.hst" dentro de 28.5 s!

2013.03.28 11:46:01 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s

2013.03.28 11:46:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSD1.hst" dentro de 29.5 s!

2013.03.28 11:46:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 2.6 s

2013.03.28 11:47:03 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPY1.hst" dentro de 29.4 s!

2013.03.28 11:47:04 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s

2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSD1.hst" dentro de 28.8 s!

2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) histórico sincronizado dentro de 279.6 s! 9 imagens foram gravadas em:

2013.03.28 11:47:33    sHistoryExport (EURUSD,H1)    D:\_Forex\MetaTrader 5 Work\MQL5\Files\History (MetaQuotes-Demo)\

Se você definir um número maior de instrumentos e/ou períodos e/ou barras carregadas, o script pode trabalhar por muito tempo ou, em geral, terminar devido à falta de memória do núcleo! Avalie adequadamente o potencial do seu hardware. 

Passo 5: Pronto!

Carregando todo o histórico necessário, o script exibe uma janela com informações e fecha. Você pode copiar diretamente a partir da janela de alerta o nome da pasta onde os arquivos são armazenados: 

arquivos csv escritos por um script, pronto para importar em MetaTrader 4 ("arquivo de Cotações - Import"):


O histórico de alterações

2013.03.25:

  • [*] Se não há profundidade suficiente do histórico pelo instrumento/período gráfico no servidor, o script irá baixar e salvar toda o histórico disponível (antes de emitir um erro e não salvar nada).

2013.03.28:

  • [+] Escreva para "tgv" foi adicionado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1252

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressert

JS-Stoh-BB-RSI JS-Stoh-BB-RSI

Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger.

Exp_UltraFatl Exp_UltraFatl

O Expert Advisor se baseia no oscilador UltraFatl.

CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico

Função de carregamento do histórico da MetaQuotes ligeiramente modificada.