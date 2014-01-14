Script para exportação de dados históricos

Problemas com o histórico no MetaTrader 4? Carregue o histórico detalhado de toda a profundidade do MetaTrader 5!

Passo 1: Configuração

Carregue o Script no "terminal_data_folder\MQL5\scripts\".

Carregue as bibliotecas CheckHistory e a String para a pasta "terminal_data_folder\MQL5\Include\komposter\".

Compile o script

Passo 2: Defina a profundidade do histórico

Vá para o menu "Ferramentas - Opções" (Ctr+O), ou na aba "Charts" e especifique quantas barras você deseja exportar ("Máximo. de barras na janela "). o histórico de М1 por um ano é de cerca de 370 000 barras.





Clique em "ОК" e reinicie o МetaТrader

Passo 3: Defina a lista de instrumentos

Se você deseja carregar o histórico de muitos parâmetros de uma vez, adicione-os ao "Market Watch", e esconda os instrumentos desnecessários:





Passo 4: Execute o script de

Arraste o script para qualquer gráfico e definir o valor das variáveis ​​externas:

SymbolsList : A lista de símbolos divididos por uma vírgula (por exemplo, "EURUSD, GBPUSD").

Se você definir "todos", todos os personagens do "Market Watch" serão usados;

: A lista de símbolos divididos por uma vírgula (por exemplo, "EURUSD, GBPUSD"). Se você definir "todos", todos os personagens do "Market Watch" serão usados; TimeFramesList : Lista o período gráfico dividido por uma vírgula (por exemplo, "M1, M5, M15").

Se definir "todos", todos os tempos de МТ4 menores que D1 serão usados.

: Lista o período gráfico dividido por uma vírgula (por exemplo, "M1, M5, M15"). Se definir "todos", todos os tempos de МТ4 menores que D1 serão usados. BarsToDownload: Número de barras para exportar.

Se for definido igual a 0, todas as barras visíveis no gráfico serão exportadas ("Máximo. de barras na janela ").





Clique em "ОК", e espere a mensagem de desligamento. Você pode seguir o progresso na aba "Expert Advisors" do terminal:

2013.03.28 11:42:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,5 seg



2013/03/28 11:43:25sHistoryExport (EURUSD, H1)GBPJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPJPYM1.csv" e "Históric (MetaQuotes-Demo)\GBPJPY1.hst" dentro de 30,0 s!



2013/03/28 11:43:27sHistoryExport (EURUSD, H1)EURJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1,6s



2013.03.28 11:43:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escrita para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURJPY1.hst" dentro de 28.6s!



2013.03.28 11:43:57 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.6s



2013.03.28 11:44:26 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\NZDUSD1.hst" dentro de 29.0s!



2013.03.28 11:44:28 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.7s



2013.03.28 11:44:56 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\AUDUSD1.hst" dentro de 28.2s!



2013.03.28 11:44:59 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.8s



2013.03.28 11:45:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCADM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCAD1.hst" dentro 28.3 s!



2013.03.28 11:45:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 3.9 s



2013.03.28 11:46:00 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritos "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHFM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDCHF1.hst" dentro de 28.5 s!



2013.03.28 11:46:01 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s



2013.03.28 11:46:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\GBPUSD1.hst" dentro de 29.5 s!



2013.03.28 11:46:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 2.6 s



2013.03.28 11:47:03 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPYM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\USDJPY1.hst" dentro de 29.4 s!



2013.03.28 11:47:04 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: histórico sincronizado dentro de 1.5 s



2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: 1100000 barras foram escritas para o "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSDM1.csv" e "Histórico (MetaQuotes-Demo)\EURUSD1.hst" dentro de 28.8 s!



2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) histórico sincronizado dentro de 279.6 s! 9 imagens foram gravadas em:



2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) D:\_Forex\MetaTrader 5 Work\MQL5\Files\History (MetaQuotes-Demo)\



Se você definir um número maior de instrumentos e/ou períodos e/ou barras carregadas, o script pode trabalhar por muito tempo ou, em geral, terminar devido à falta de memória do núcleo! Avalie adequadamente o potencial do seu hardware.



Passo 5: Pronto!

Carregando todo o histórico necessário, o script exibe uma janela com informações e fecha. Você pode copiar diretamente a partir da janela de alerta o nome da pasta onde os arquivos são armazenados:

arquivos csv escritos por um script, pronto para importar em MetaTrader 4 ("arquivo de Cotações - Import"):

O histórico de alterações

2013.03.25:

[*] Se não há profundidade suficiente do histórico pelo instrumento/período gráfico no servidor, o script irá baixar e salvar toda o histórico disponível (antes de emitir um erro e não salvar nada).



2013.03.28: