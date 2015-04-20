CodeBaseSeções
Exp_TrendlessAG_Hist - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Expert Advisor Exp_TrendlessAG_Hist é baseado na geração de sinais pelo indicador de tendência TrendlessAG_Hist.

O sinal é formado quando uma barra está fechando e se alterar a direção do histograma do indicador.

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador TrendlessAG_Hist.ex5 para executar as ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do Teste em 2014 para o par USDJPY H12:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12586

