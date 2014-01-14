CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Leading - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1524
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Witold Wozniak

O indicador consiste em duas médias móveis (Lead e sua EMA suavizada) em um gráfico, do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". O momento do cruzamento das linhas pode ser usado como sinal.

Leading

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/592

Sinal WPRSI Sinal WPRSI

O indicador mostra sinais de negociação usando setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseados nos indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).

Classe da Rede Neural MLP Classe da Rede Neural MLP

CNetMLP fornece um perceptron multicamadas (MLP).

Filtro Laguerre Filtro Laguerre

O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".

LinearRegSlope V2 LinearRegSlope V2

Média móvel com um algoritmo de regressão linear.