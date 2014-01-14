O indicador mostra sinais de negociação usando setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseados nos indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) e RSI (Relative Strength Index).

O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".

Média móvel com um algoritmo de regressão linear.