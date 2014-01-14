Participe de nossa página de fãs
Leading - indicador para MetaTrader 5
1524
Autor real:
Witold Wozniak
O indicador consiste em duas médias móveis (Lead e sua EMA suavizada) em um gráfico, do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". O momento do cruzamento das linhas pode ser usado como sinal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/592
