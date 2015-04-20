CodeBaseSeções
O Expert Advisor Exp_HLRSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador HLRSign.

O sinal é formado quando a barra de preço é fechada e cruzam os níveis sobrecomprado e sobrevendido do indicador, determinado pelos parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input uint HLR_UpLevel=80;      // nível sobrecomprado
input uint HLR_DnLevel=20;      // nível sobrevendido

Existem dois algorítmos para as operações disponibilizados nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // algorítmos de rompimento
  1. Executa operações de negócios ao entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas;
  2. Executa operações de negócios ao sair das zonas sobrecompradas e sobrevendidas;

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador HLRSign.ex5 para executar as ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultados do teste em 2014 no EURUSD H1:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12573

