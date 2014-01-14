CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_UltraFatl - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
954
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
exp_ultrafatl.mq5 (7.99 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ultrafatl.mq5 (13.13 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor se baseia no oscilador UltraFatl. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da barra do indicador altera sua cor por alguma das variações das cor vermelha ou verde. O fechamento de posições é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança da cor na barra do indicador.

Coloque o arquivo compilado UltraFatl.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1256

sHistoryExport - roteiro prático para exportar os dados históricos no formato do МetaТrader 4 sHistoryExport - roteiro prático para exportar os dados históricos no formato do МetaТrader 4

Exportação de todos os instrumentos necessários e períodos gráficos em um clique com a verificação e o carregamento do histórico.

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressert

CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico CheckHistory - Função que verifica e carrega o histórico

Função de carregamento do histórico da MetaQuotes ligeiramente modificada.

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

Sistema de negociação baseado no indicador AnchoredMomentum.