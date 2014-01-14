Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_Percent_Lot - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1792
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script calcula o número de lotes que se deve negociar utilizando uma porcentagem especificada de risco do fundo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/188
