ytg_Percent_Lot - script para MetaTrader 5

O script calcula o número de lotes que se deve negociar utilizando uma porcentagem especificada de risco do fundo.

ytg_Percent_Lot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/188

