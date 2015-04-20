Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iSpread - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2562
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O iSpread mostra o seguinte:
- O spread para cada barra como um histograma;
- O spread mínimo para cada período específico (linha horizontal verde);
- O spread atual no canto direito da janela do indicador
Devido a aspectos específicos de armazenar os dados históricos, o indicador mostra o spread máximo por barra de tempo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2426
Percentual máximo de Risco de Capital
Este código permite que você defina um percentual máximo de risco de capital.Tally para vitórias e derrotas
Caminho para manter um registro de ganhos e perdas.