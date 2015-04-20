CodeBaseSeções
iSpread - indicador para MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
O iSpread mostra o seguinte:

  • O spread para cada barra como um histograma;
  • O spread mínimo para cada período específico (linha horizontal verde);
  • O spread atual no canto direito da janela do indicador

Devido a aspectos específicos de armazenar os dados históricos, o indicador mostra o spread máximo por barra de tempo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2426

