Experts

Exp_LinearRegSlopeV2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1003
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador ColorLinearRegSlope_V2. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da banda do indicador se altera. O fechamento de posições são realizados a partir de ordens pendentes ou na alteração da cor da banda.

Coloque o arquivo compilado ColorLinearRegSlope_V2.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1232

