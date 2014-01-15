CodeBaseSeções
Experts

Exp_MACD_Xtr - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1267
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
macd_xtr.mq5 (13.56 KB) visualização
exp_macd_xtr.mq5 (6.83 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Sistema de negociação baseado no indicador MACD_Xtr. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a barra vermelha ou verde aparece. O fechamento de posições é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança da cor da barra. 

Coloque o arquivo compilado MACD_Xtr.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1225

