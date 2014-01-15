Participe de nossa página de fãs
VortexIndicator - indicador para MetaTrader 5
- 1747
Autor real:
Scratchman
Este indicador de tendência está representado no artigo "The Vortex Indicator" publicado na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
A descrição detalhada do indicador bem como sua ideia de negociação podem ser encontradas no artigo acima.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.01.2010.
Fig.1 Indicador VortexIndicator.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1228
