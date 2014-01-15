Autor real:

Scratchman

Este indicador de tendência está representado no artigo "The Vortex Indicator" publicado na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

A descrição detalhada do indicador bem como sua ideia de negociação podem ser encontradas no artigo acima.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.01.2010.

Fig.1 Indicador VortexIndicator.