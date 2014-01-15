Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Volatility_FBA_NR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Indicador que busca os extremos da volatilidade.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.02.2010.
Fig.1 Volatility_FBA_NR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1218
