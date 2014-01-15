CodeBaseSeções
Volatility_FBA_NR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1789
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Svinozavr

Indicador que busca os extremos da volatilidade.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.02.2010.   

Fig.1 Volatility_FBA_NR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1218

