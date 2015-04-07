Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Candle Size Info - indicador para MetaTrader 5
Este indicador simples mostra informações sobre o tamanho da vela em pips, incluem o tamanho da sombra.
É muito útil também operações de opções binárias.
Recomendações:
- Mercado de Opções Binary.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12316
