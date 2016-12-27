CodeBaseSeções
Bibliotecas

Módulo de Stop Móvel Baseado no Delta ZigZag - biblioteca para MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Visualizações:
2962
Avaliação:
(31)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
TrailingDeltaZZ.mqh (8.34 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
deltazigzag.mq5 (10.69 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O módulo de Stop Móvel das posições em aberto com base no indicador "Delta ZigZag" para o Assistente MQL5.

O módulo de Stop Móvel que move o Stop Loss da posição aberta para novos níveis horizontais calculados pelo indicador.

Exemplo do funcionamento do Delta ZigZag

Fig. 1 Exemplo do funcionamento do Delta ZigZag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11624

