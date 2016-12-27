Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Módulo de Stop Móvel Baseado no Delta ZigZag - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2962
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O módulo de Stop Móvel das posições em aberto com base no indicador "Delta ZigZag" para o Assistente MQL5.
O módulo de Stop Móvel que move o Stop Loss da posição aberta para novos níveis horizontais calculados pelo indicador.
Fig. 1 Exemplo do funcionamento do Delta ZigZag
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11624
Este EA pode ser executado em todos os Símbolos e tempo gráficos, ele usa o cruzamento de duas Médias Móveis Lineares como sinal e uma Média Móvel Exponencial como Stop Móvel.Biblioteca de E-mail SMTP
Biblioteca para o envio de mensagens de e-mail.
Este indicador é uma modificação do indicador clássico oscilador Awesome.PipsToAverage
Este indicador mede a distância (suavizada) em pips entre o fechamento e a média móvel exponencial.