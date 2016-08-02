CodeBaseKategorien
Trailing Stop Module basierend auf Delta ZigZag - Bibliothek für den MetaTrader 5

Modul für die Verfolgung von offenen Positionen basierend auf dem "Delta ZigZag" Indikator für MQL5 Wizard.

Das Verfolgungsmodul verschiebt das Stop Loss der geöffneten Positionen auf neue horizontale Level, die vom Indikator berechnet werden.

Beispiel für die Arbeit des Delta ZigZag

Abb. 1 Beispiel für die Arbeit des Delta ZigZag Indikators

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11624

