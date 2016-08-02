Modul für die Verfolgung von offenen Positionen basierend auf dem "Delta ZigZag" Indikator für MQL5 Wizard.

Das Verfolgungsmodul verschiebt das Stop Loss der geöffneten Positionen auf neue horizontale Level, die vom Indikator berechnet werden.

Abb. 1 Beispiel für die Arbeit des Delta ZigZag Indikators