Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Понравился скрипт?
Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag" - библиотека для MetaTrader 5
Модуль сопровождения открытых позиций на основе индикатора "Delta ZigZag", совместимый с Мастером MQL5.
Модуль сопровождения перемещает стоп-лосс открытой позиции на новые горизонтальные уровни, выводимые индикатором.
Рис. 1. Иллюстрация работы индикатора "Delta ZigZag"
Переключение графиков
Скрипт переключает все открытые графики через определённый интервал. Также можно выводить графики только по определённым символам.Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years
Пример отображения горизонтальных линий на максимальной и минимальной ценах за последние 2 года.