CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag" - библиотека для MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4213
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Expert\Trailing\
TrailingDeltaZZ.mqh (8.34 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
deltazigzag.mq5 (10.69 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модуль сопровождения открытых позиций на основе индикатора "Delta ZigZag", совместимый с Мастером MQL5.

Модуль сопровождения перемещает стоп-лосс открытой позиции на новые горизонтальные уровни, выводимые индикатором.

Иллюстрация работы Delta ZigZag

Рис. 1. Иллюстрация работы индикатора "Delta ZigZag"

Переключение графиков Переключение графиков

Скрипт переключает все открытые графики через определённый интервал. Также можно выводить графики только по определённым символам.

Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years

Пример отображения горизонтальных линий на максимальной и минимальной ценах за последние 2 года.

Show Bid Show Bid

Индикатор показывает на графике текущую цену Bid в увеличенном размере.

Stat Stat

Скрипт показывает в окне графика краткую статистику торговли по инструменту за указанный период – количество сделок, прибыль, профит фактор.