このエキスパートはすべての銘柄と時間枠上で動作し、2本の線形移動平均線の交差をシグナル、1本の指数移動平均線をトレーリングストップとして使用します。

この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。

この指標は終値と指数移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。