デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
デルタジグザグ指標に基づいてポジションを追跡するMQL5ウィザードモジュール。
この追跡モジュールは、開かれたポジションの決済逆指値を指標によって算出された新たな水平レベルに移動します。
図1 デルタジグザグの動作例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11624
