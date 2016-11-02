コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\Expert\Trailing\
TrailingDeltaZZ.mqh (8.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
deltazigzag.mq5 (10.69 KB) ビュー
デルタジグザグ指標に基づいてポジションを追跡するMQL5ウィザードモジュール。

この追跡モジュールは、開かれたポジションの決済逆指値を指標によって算出された新たな水平レベルに移動します。

デルタジグザグの動作例

図1　デルタジグザグの動作例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11624

