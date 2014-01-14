Este indicador colore as velas dependendo da força e direção da tendência.

O indicador se baseia em cinco Bandas de Bollinger simétricas com diferentes valores de desvios nos parâmetros de entrada. O rompimento do canal com um valor grande do desvio resulta em cor mais clara da vela. Tons de cor verde primavera são utilizados no mercado em alta, enquanto que os tons de cor marrom são para o mercado em baixa.

São utilizados cinco níveis de desvio e dez cores para exibir as tendências. No caso de não houver a passagem do nível de desvio mais fraco, a vela não é colorida e permanece com seu aspecto habitual.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



