Trend power and direction indicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5497
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) visualização
Este indicador colore as velas dependendo da força e direção da tendência.

O indicador se baseia em cinco Bandas de Bollinger simétricas com diferentes valores de desvios nos parâmetros de entrada. O rompimento do canal com um valor grande do desvio resulta em cor mais clara da vela. Tons de cor verde primavera são utilizados no mercado em alta, enquanto que os tons de cor marrom são para o mercado em baixa.

São utilizados cinco níveis de desvio e dez cores para exibir as tendências. No caso de não houver a passagem do nível de desvio mais fraco, a vela não é colorida e permanece com seu aspecto habitual.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

ColorBBCandles

Momentum suavizado colorido Momentum suavizado colorido

Momentum suavizado colorido indicando a tendência atual do mercado.

MACD_Histogram MACD_Histogram

Este indicador exibe um histograma MACD e a divergência de preço no gráfico.

LeManSignal LeManSignal

O indicador mostra pontos de entrada no mercado através de pontos coloridos. A localização dos Sinais tipo pontos podem indicar os níveis para definir um Stop Loss de proteção ou uma nova posição tipo Trailing Stop (Stop móvel).

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

O indicador de Pontos de Pivô Diários (DailyPivotPoints) ajuda a compor um quadro de futuros movimentos do mercado distinto de outras ferramentas que pendem o olhar para trás do mercado. A informação que fica disponível no decurso do dia anterior é utilizada para calcular os pontos de verificação da tendência menor do dia atual.