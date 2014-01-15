Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AC_HTF - indicador para MetaTrader 5
Acelerador de Bill William (Accelerator Oscillator) calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.
Fig.1 Indicador AC_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1131
Gator_HTF
Oscilador Gator de Bill William calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.T3MA-ALARM
Uma média móvel com suavização dupla.
AO_HTF
Oscilador mágico de Bill William (Awesome oscillator) calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.ColorXOSMA_HTF
Versão padrão do indicador OSMA, que pode ser colocado em um período de tempo fixo, diferente do período gráfico sendo que o algoritmo de suavização pode ser alterado.