SMTPメールライブラリ

このライブラリはメールメッセージの送信のために設計されています。

この機能セットは従来のSendMail可能性を広げます。テキスト形式とHTML形式の両方でメッセージを送信することができます。メッセージは、複数のアドレスに送信することができます。メールには1つまたは複数のファイルを添付することができます。SSLがサポートされています。

DLLソースコードは Delphi XE4 でIndyライブラリを使って書かれています。

プロジェクトファイルに加えて OpenSSLライブラリのインストールが必要です。

ライブラリ関数の表は下記の通りです。

関数 説明 MailConnect

メールサーバーに接続します。

MailSendText テキストを送信します。

MailSendHtml HTMLメッセージを送信します。

MailSendInlineTextFile 挿入されたテキストファイルの内容でメッセージを送信します。

MailSendInlineHtmlFile 挿入されたHTMLファイルの内容でメッセージを送信します。 MailErrorDescription エラーの説明を持って帰ります。

MailClose メールサーバーとの接続を閉じます。



エラーメッセージは下記の通りです。

定数 値

説明

MAIL_NO_CONNECTION

-2

接続がありません。

MAIL_NO_INITIALIZATION -1 SMTPサーバーのためのオブジェクトがありません。

MAIL_NO_ERROR 0 エラーはありません。

MAIL_TIMEOUT 1

接続がタイムアウトによって閉じられました。

MAIL_WRONG_LOGIN 2

間違ったログイン/パスワード。

MAIL_WRONG_HOST_NAME 3

不正なホスト名。

MAIL_HOST_NOT_FOUND 60

ホストが見つかりません。



下記はスクリプトの例です。

#property copyright "avoitenko" #property link "https://www.mql5.com/en/users/avoitenko" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include <Trade\Trade.mqh> #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <SmtpMailLibrary.mqh> enum ENUM_MESSAGE { MESSAGE_TEXT, MESSAGE_HTML, MESSAGE_INLINE_TEXT, MESSAGE_INLINE_HTML }; input string mail_options= "=== Mail Options ===" ; input string InpMailHost= "smtp.gmail.com" ; input int InpMailPort= 465 ; input string InpMailUser= "user@gmail.com" ; input string InpMailPassword= "password" ; input string InpMailFrom= "" ; input string InpMailSubject= "Smtp Mail Library" ; input string InpMailTo= "user@ukr.net" ; input uint InpMailConnectionTimeout= 5000 ; input string msg_options= "=== Message Options ===" ; input ENUM_MESSAGE InpMessageType=MESSAGE_HTML; input string InpMessageAttachmentFiles= "d:\\Temp\\dollar.bmp;d:\\Temp\\euro.bmp" ; input string InpMessageInlineFiles= "d:\\Temp\\ReportTester-20066082.html" ; void OnStart () { long smtp= 0 ; int err=MailConnect(smtp,InpMailHost,InpMailPort,InpMailUser,InpMailPassword,InpMailConnectionTimeout); if (err!= 0 ) { Print ( "MailConnect error: " ,MailErrorDescription(err)); return ; } switch (InpMessageType) { case MESSAGE_TEXT: { string text= StringFormat ( "Account: %d\r

Balance: %.2f %s" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); err=MailSendText(smtp,InpMailUser,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailUser); err=MailSendText(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_HTML: { string html=BuildReport(); err=MailSendHtml(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,html, "" ); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_TEXT: { err=MailSendInlineTextFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_HTML: { err=MailSendInlineHtmlFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; } MailClose(smtp); } string BuildReport() { CArrayString html; html.Add( "<html><head><title>Report</title>" ); html.Add( "<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\">" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"screen\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 8pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"print\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 7pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "</head>" ); html.Add( "<body topmargin=1 marginheight=1> <font face=\"tahoma,arial\" size=1>" ); html.Add( "<div align=center>" ); html.Add( StringFormat ( "<div style=\"font: 18pt Times New Roman\"><b>%s</b></div>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ))); html.Add( "<table cellspacing=1 cellpadding=3 border=0>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2>A/C No: <b>%d</b></td>" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=6>Name: <b>%s</b></td>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ))); html.Add( "<td colspan=2> </td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2 align=right>%s</td>" , TimeToString ( TimeCurrent ()))); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( "<td colspan=13><b>Open Trades:</b></td>" ); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr align=center bgcolor=\"#C0C0C0\">" ); html.Add( "<td>Ticket</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Open Time</td>" ); html.Add( "<td>Type</td>" ); html.Add( "<td>Size</td>" ); html.Add( "<td>Symbol</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td>S/L</td>" ); html.Add( "<td>T/P</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Commission</td>" ); html.Add( "<td>Swap</td>" ); html.Add( "<td>Profit</td>" ); html.Add( "</tr>" ); double profit= 0.0 ; int total= PositionsTotal (); if (total == 0 ) { html.Add( "<tr align=right><td colspan=13 nowrap align=center>No transactions</td></tr>" ); } else { CPositionInfo m_position; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_position.SelectByIndex(i); if ((i& 1 )== 0 )html.Add( "<tr align=right>" ); else html.Add( "<tr bgcolor=#E0E0E0 align=right>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%d</td>" ,m_position.Identifier())); html.Add( StringFormat ( "<td> %s</td>" , TimeToString (m_position.Time()))); if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) html.Add( "<td>buy</td>" ); else html.Add( "<td>sell</td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Volume())); html.Add( StringFormat ( "<td>%s</td>" ,m_position. Symbol ())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceOpen())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.StopLoss())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.TakeProfit())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceCurrent())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Commission())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Swap())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Profit())); html.Add( "</tr>" ); profit+=m_position.Profit(); } } html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2><b>Balance: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=5><b>Equity: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); html.Add( "<td colspan=3><b>Floating P/L:</b></td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=4 align=right><b>%.2f</b></td>" ,profit)); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "</table></div></font></body></html>" ); string result= "" ; total=html.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) result+=html.At(i); return (result); }





結果：