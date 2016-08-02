SMTP Mail Library

Diese Bibliothek wurde entworfen um Mails zu versenden.

Das Funktionsbündel eerweitert die Möglichkeiten des traditionellen SendMail. Jetzt können Sie Nachrichten im Text- und HTML-Format senden. Nachrichten können an mehrere Empfänger gesendet werden. Sie können eine oder mehrere Dateien an Ihre Mail anhängen. SSL wird unterstützt.

Der DLL Quellcode wurde in Delphi XE4 unter Verwendung der Indy Bibliothek geschrieben.

Neben den Projektdateien sollten Sie die OpenSSL Bibliothek installieren.

Liste der Bibliotheksfunktionen:

Funktion: Beschreibung MailConnect

Stellt Verbindung mit Mailserver her

MailSendText Sendet Texte

MailSendHtml Sendet HTML-Nachrichten

MailSendInlineTextFile Sendet Nachrichten mit eingefügten Textdateiinhalt

MailSendInlineHtmlFile Sendet Nachrichten mit eingefügten HTML-Dateiinhalt MailErrorDescription Holt Fehlerbeschreibung zurück

MailClose Schliesst Verbindung zum Mailserver



Fehlermeldungen:

Constant Wert

Beschreibung

MAIL_NO_CONNECTION

-2

keine Verbindung

MAIL_NO_INITIALIZATION -1 kein Objekt für SMTP-Server

MAIL_NO_ERROR 0 Kein Fehler

MAIL_TIMEOUT 1

Verbindung wegen Time-Out unterbrochen

MAIL_WRONG_LOGIN 2

long login/password

MAIL_WRONG_HOST_NAME 3

falscher Hostname

MAIL_HOST_NOT_FOUND 60

Host nicht gefunden



Beispielskript:

#property copyright "avoitenko" #property link "https://www.mql5.com/en/users/avoitenko" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include <Trade\Trade.mqh> #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <SmtpMailLibrary.mqh> enum ENUM_MESSAGE { MESSAGE_TEXT, MESSAGE_HTML, MESSAGE_INLINE_TEXT, MESSAGE_INLINE_HTML }; input string mail_options= "=== Mail Options ===" ; input string InpMailHost= "smtp.gmail.com" ; input int InpMailPort= 465 ; input string InpMailUser= "user@gmail.com" ; input string InpMailPassword= "password" ; input string InpMailFrom= "" ; input string InpMailSubject= "Smtp Mail Bibliothek" ; input string InpMailTo= "user@ukr.net" ; input uint InpMailConnectionTimeout= 5000 ; input string msg_options= "=== Message Options ===" ; input ENUM_MESSAGE InpMessageType=MESSAGE_HTML; input string InpMessageAttachmentFiles= "d:\\Temp\\dollar.bmp;d:\\Temp\\euro.bmp" ; input string InpMessageInlineFiles= "d:\\Temp\\ReportTester-20066082.html" ; void OnStart () { long smtp= 0 ; int err=MailConnect(smtp,InpMailHost,InpMailPort,InpMailUser,InpMailPassword,InpMailConnectionTimeout); if (err!= 0 ) { Print ( "MailConnect Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); return ; } switch (InpMessageType) { case MESSAGE_TEXT: { string text= StringFormat ( "Account: %d\r

Balance: %.2f %s" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); err=MailSendText(smtp,InpMailUser,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Programm '%s' hat Mail gesandt an '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailUser); err=MailSendText(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Programm '%s' hat Mail gesandt an '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_HTML: { string html=BuildReport(); err=MailSendHtml(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,html, "" ); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Programm '%s' hat Mail gesandt an '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_TEXT: { err=MailSendInlineTextFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Programm '%s' hat Mail gesandt an '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_HTML: { err=MailSendInlineHtmlFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText Fehler: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Programm '%s' hat Mail gesandt an '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; } MailClose(smtp); } string BuildReport() { CArrayString html; html.Add( "<html><head><title>Report</title>" ); html.Add( "<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\">" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"screen\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 8pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"print\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 7pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "</head>" ); html.Add( "<body topmargin=1 marginheight=1> <font face=\"tahoma,arial\" size=1>" ); html.Add( "<div align=center>" ); html.Add( StringFormat ( "<div style=\"font: 18pt Times New Roman\"><b>%s</b></div>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ))); html.Add( "<table cellspacing=1 cellpadding=3 border=0>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2>A/C No: <b>%d</b></td>" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=6>Name: <b>%s</b></td>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ))); html.Add( "<td colspan=2> </td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2 align=right>%s</td>" , TimeToString ( TimeCurrent ()))); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( "<td colspan=13><b>Offene Trades:</b></td>" ); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr align=center bgcolor=\"#C0C0C0\">" ); html.Add( "<td>Ticket</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Open Time</td>" ); html.Add( "<td>Type</td>" ); html.Add( "<td>Size</td>" ); html.Add( "<td>Symbol</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td>S/L</td>" ); html.Add( "<td>T/P</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Commission</td>" ); html.Add( "<td>Swap</td>" ); html.Add( "<td>Profit</td>" ); html.Add( "</tr>" ); double Profit= 0.0 ; int total= PositionsTotal (); if (total == 0 ) { html.Add( "<tr align=right><td colspan=13 nowrap align=center>No transactions</td></tr>" ); } else { CPositionInfo m_position; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_position.SelectByIndex(i); if ((i& 1 )== 0 )html.Add( "<tr align=right>" ); else html.Add( "<tr bgcolor=#E0E0E0 align=right>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%d</td>" ,m_position.Identifier())); html.Add( StringFormat ( "<td> %s</td>" , TimeToString (m_position.Time()))); if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) html.Add( "<td>buy</td>" ); else html.Add( "<td>sell</td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Volume())); html.Add( StringFormat ( "<td>%s</td>" ,m_position. Symbol ())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceOpen())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.StopLoss())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.TakeProfit())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceCurrent())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Commission())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Swap())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Profit())); html.Add( "</tr>" ); profit+=m_position.Profit(); } } html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2><b>Balance: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=5><b>Equity: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); html.Add( "<td colspan=3><b>Floating P/L:</b></td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=4 align=right><b>%.2f</b></td>" ,profit)); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "</table></div></font></body></html>" ); string result= "" ; total=html.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) result+=html.At(i); return (result); }





Ergebnisse: