SMTP 邮件代码库 - MetaTrader 5程序库

Andriy Voitenko
此代码库设计用于发送邮件消息。

函数集可扩展传统的 SendMail。现在, 您可以采用文本和 HTML 格式发送邮件。消息可以发送到若干收件人。您可以将一个或多个文件附加到您的信件里。支持 SSL。

DLL 源代码由 Delphi XE4 编写, 使用了 Indy 代码库。

除了项目文件, 您还应当安装 OpenSSL 代码库。

库函数列表:

 函数 描述
 MailConnect
 连接邮件服务器
 MailSendText 发送文本
 MailSendHtml 发送 HTML 消息
 MailSendInlineTextFile 发送插入文本文件内容的消息
 MailSendInlineHtmlFile 发送插入 HTML 文件内容的消息
 MailErrorDescription 返回错误描述
 MailClose 关闭邮件服务器连接

错误消息:

 常量数值
描述
 MAIL_NO_CONNECTION
-2
 无连接
 MAIL_NO_INITIALIZATION-1 无 SMTP 服务器对象
 MAIL_NO_ERROR0 无错误
 MAIL_TIMEOUT1
 因超时关闭连接
 MAIL_WRONG_LOGIN2
 错误的登录/密码
 MAIL_WRONG_HOST_NAME3
 错误的主机名
 MAIL_HOST_NOT_FOUND60
 主机未找到

脚本例程:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     MailSend.mq5 |
//|                                                        avoitenko |
//|                          https://www.mql5.com/en/users/avoitenko |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "avoitenko"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/avoitenko"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs 

#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
#include <SmtpMailLibrary.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//|   ENUM_MESSAGE                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_MESSAGE
  {
   MESSAGE_TEXT,           // 文本
   MESSAGE_HTML,           // html
   MESSAGE_INLINE_TEXT,    // 内联文本
   MESSAGE_INLINE_HTML     // 内联 html
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|   输入参数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
input string   mail_options="=== Mail Options ===";      // 邮件选项
input string   InpMailHost="smtp.gmail.com";             // 主机
input int      InpMailPort=465;                          // 端口
input string   InpMailUser="user@gmail.com";             // 用户
input string   InpMailPassword="password";               // 密码
input string   InpMailFrom="";                           // 发自 (文本)
input string   InpMailSubject="Smtp Mail Library";       // 标题 (文本)
input string   InpMailTo="user@ukr.net";                 // 发至
input uint     InpMailConnectionTimeout=5000;            // 连接超时, 毫秒
input string   msg_options="=== Message Options ===";    // 消息选项
input ENUM_MESSAGE InpMessageType=MESSAGE_HTML;          // 类型
input string   InpMessageAttachmentFiles="d:\\Temp\\dollar.bmp;d:\\Temp\\euro.bmp";// 附件文件
input string   InpMessageInlineFiles="d:\\Temp\\ReportTester-20066082.html";// 内联文件
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序开始函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   long smtp=0;//initialize

//--- 连接
   int err=MailConnect(smtp,InpMailHost,InpMailPort,InpMailUser,InpMailPassword,InpMailConnectionTimeout);
   if(err!=0)
     {
      Print("MailConnect 错误: ",MailErrorDescription(err));
      return;
     }

   switch(InpMessageType)
     {

      //---
      case MESSAGE_TEXT:
        {
         //--- 纯文本
         string text=StringFormat("账户: %d\r\n余额: %.2f %s",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));

         //--- 将邮件发给自己
         err=MailSendText(smtp,InpMailUser,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles);
         if(err!=0)
            Print("MailSendText 错误: ",MailErrorDescription(err));
         else
            PrintFormat("程序 '%s' 已发邮件至 '%s'",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),InpMailUser);

         //--- 将邮件发送到 MailTo
         err=MailSendText(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles);
         if(err!=0)
            Print("MailSendText 错误: ",MailErrorDescription(err));
         else
            PrintFormat("程序 '%s' 已发送邮件至 '%s'",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),InpMailTo);
        }
      break;

      //---
      case MESSAGE_HTML:
        {
         //--- 构建 html
         string html=BuildReport();
         //--- 发送 html
         err=MailSendHtml(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,html,"");
         if(err!=0)
            Print("MailSendText 错误: ",MailErrorDescription(err));
         else
            PrintFormat("程序 '%s' 已发送邮件至 '%s'",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),InpMailTo);
        }
      break;

      //---
      case MESSAGE_INLINE_TEXT:
        {
         err=MailSendInlineTextFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles);
         if(err!=0)
            Print("MailSendText 错误: ",MailErrorDescription(err));
         else
            PrintFormat("程序 '%s' 已发送邮件至 '%s'",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),InpMailTo);
        }
      break;

      //---
      case MESSAGE_INLINE_HTML:
        {
         err=MailSendInlineHtmlFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles);
         if(err!=0)
            Print("MailSendText 错误: ",MailErrorDescription(err));
         else
            PrintFormat("程序 '%s' 已发送邮件至 '%s'",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),InpMailTo);
        }
      break;

     }

//--- 关闭连接
   MailClose(smtp);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   BuildReport                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string BuildReport()
  {
   CArrayString html;
//---   
   html.Add("<html><head><title>报告</title>");
   html.Add("<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\">");
   html.Add("<style type=\"text/css\" media=\"screen\">");
   html.Add("<!--");
   html.Add("td{font: 8pt Tahoma,Arial;}");
   html.Add("//-->");
   html.Add("</style>");
   html.Add("<style type=\"text/css\" media=\"print\">");
   html.Add("<!--");
   html.Add("td{font: 7pt Tahoma,Arial;}");
   html.Add("//-->");
   html.Add("</style>");
   html.Add("</head>");
   html.Add("<body topmargin=1 marginheight=1> <font face=\"tahoma,arial\" size=1>");
   html.Add("<div align=center>");
   html.Add(StringFormat("<div style=\"font: 18pt Times New Roman\"><b>%s</b></div>",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)));
   html.Add("<table cellspacing=1 cellpadding=3 border=0>");
//---
   html.Add("<tr>");
   html.Add(StringFormat("<td colspan=2>账号: <b>%d</b></td>",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)));
   html.Add(StringFormat("<td colspan=6>客户名: <b>%s</b></td>",AccountInfoString(ACCOUNT_NAME)));
   html.Add("<td colspan=2>&nbsp;</td>");
   html.Add(StringFormat("<td colspan=2 align=right>%s</td>",TimeToString(TimeCurrent())));
   html.Add("</tr>");
//---
   html.Add("<tr>");
   html.Add("<td colspan=13><b>已开交易:</b></td>");
   html.Add("</tr>");
//---
   html.Add("<tr align=center bgcolor=\"#C0C0C0\">");
   html.Add("<td>单号</td>");
   html.Add("<td nowrap>开单时间</td>");
   html.Add("<td>类型</td>");
   html.Add("<td>手数</td>");
   html.Add("<td>品名</td>");
   html.Add("<td>价格</td>");
   html.Add("<td>止损</td>");
   html.Add("<td>止盈</td>");
   html.Add("<td>价格</td>");
   html.Add("<td nowrap>佣金</td>");
   html.Add("<td>掉期利率</td>");
   html.Add("<td>盈利</td>");
   html.Add("</tr>");
//---
   double profit=0.0;
   int total=PositionsTotal();
   if(total == 0)
     {
      html.Add("<tr align=right><td colspan=13 nowrap align=center>无业务</td></tr>");
     }
   else
     {
      CPositionInfo m_position;
      for(int i=0; i<total; i++)
        {
         m_position.SelectByIndex(i);

         //--- 颜色
         if((i&1)==0)html.Add("<tr align=right>");
         else html.Add("<tr bgcolor=#E0E0E0 align=right>");

         //--- 数据
         html.Add(StringFormat("<td>%d</td>",m_position.Identifier()));
         html.Add(StringFormat("<td>&nbsp;%s</td>",TimeToString(m_position.Time())));

         if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) html.Add("<td>买入</td>");
         else html.Add("<td>卖出</td>");

         html.Add(StringFormat("<td>%.2f</td>",m_position.Volume()));
         html.Add(StringFormat("<td>%s</td>",m_position.Symbol()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.5f</td>",m_position.PriceOpen()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.5f</td>",m_position.StopLoss()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.5f</td>",m_position.TakeProfit()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.5f</td>",m_position.PriceCurrent()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.2f</td>",m_position.Commission()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.2f</td>",m_position.Swap()));
         html.Add(StringFormat("<td>%.2f</td>",m_position.Profit()));
         html.Add("</tr>");
         //---
         profit+=m_position.Profit();
        }
     }
//---
   html.Add("<tr>");
   html.Add(StringFormat("<td colspan=2><b>余额: %.2f</b></td>",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)));
   html.Add(StringFormat("<td colspan=5><b>净值: %.2f</b></td>",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)));
   html.Add("<td colspan=3><b>浮动盈亏:</b></td>");
   html.Add(StringFormat("<td colspan=4 align=right><b>%.2f</b></td>",profit));
   html.Add("</tr>");

//---
   html.Add("</table></div></font></body></html>");

//--- 保存为单独字符串
   string result="";
   total=html.Total();
   for(int i=0;i<total;i++)
      result+=html.At(i);

//--- done
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


结果:

SMTP 邮件代码库

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11466

