YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1127
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Fechamento em um clique de todas as posições, ou o encerramento de todas as posições depois de obter o lucro declarado como um percentual do depósito.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11349
