Experts

YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - expert para MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1127
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Fechamento em um clique de todas as posições, ou o encerramento de todas as posições depois de obter o lucro declarado como um percentual do depósito.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11349

