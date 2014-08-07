CodeBaseSeções
ZigZag Simples - indicador para MetaTrader 5

Outra versão zigzag com um simples código que determina os picos corretamente.

Um simples zigzag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11419

