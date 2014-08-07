O indicador BvsB com a opção de seleção do período gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo BvsB.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador BvsB_HTF