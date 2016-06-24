Na negociação automática, o Skype pode ser usado no envio de mensagens de texto com as informações necessárias. Neste caso, o trabalho com o Skype é realizado via a biblioteca Skype4COM, isto é um componente ActiveX que representa o acesso a gestão do programa. Você pode baixar o Skype4COM a partir do site oficial dos desenvolvedores: http://dev.skype.com/accessories/skype4com

O arquivo Skype4COM.dll deve ser instalado e registrado.

Para operar no system x86:

Copie para a pasta %systemroot%\System32;

Execute a linha de comando: %systemroot%\System32\regsvr32.exe %systemroot%\System32\Skype4COM.dll.

para operar no system x64:

Copie para a pasta %systemroot%\SysWOW64;

Execute a linha de comando: %systemroot%\SysWOW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWOW64\Skype4COM.dll.

Este arquivo de biblioteca Skype MQL.dll deve ser instalado na pasta: [Diretório do terminal]\MQL5\Libraries

1. Envio de mensagens instantâneas

int SkypeSendInstantMessageW( string skype_name, string message, int status); int SkypeSendInstantMessageA( string skype_name, string message, int status);

Existem vários testes numa função antes de enviar uma mensagem instantânea:

O nome de usuário não pode ser vazio ou começar com um número.

O usuário com o nome especificado deve estar na lista de contatos.



A mensagem não pode ser uma string vazia.

O status da rede do destinatário deve coincidir com o valor especificado.



A lista das constantes de status da rede:

nome da constante

valor

descrição

STATUS_OFFLINE 1

Offline

STATUS_ONLINE 2

Online

STATUS_AWAY 4

Fora de lugar

STATUS_DONT_DISTURB

16

Não perturbe



Para definir vários estados permitidos simultaneamente bit-por-bit, além de restrições é utilizado, por exemplo: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

O comprimento máximo de uma mensagem instantânea é ~8000 símbolos ANSI, ~4000 símbolos Unicode.

O exemplo de código:

string InpSkypeName = "echo123" ; string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err=(ENUM_SKYPE_ERROR)SkypeSendInstantMessageW(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "Sent IM to %s, %s" ,InpSkypeName,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error sending IM to %s, error: %s" ,InpSkypeName, EnumToString (err)); Print (msg);

2. Envio de mensagens SMS

O serviço para enviar mensagens SMS é gratuíto no momento!

int SkypeSendSmsMessageW( string phone_number, string message); int SkypeSendSmsMessageA( string phone_number, string message);

Existem vários testes antes de enviar uma mensagem SMS:

O número de telefone deve ser especificado no formato internacional: + [código do país] [código da cidade ou da rede] [número de telefone]

O comprimento da string que contém o número de telefone deve ter pelo menos 7 símbolos e começar com um sinal '+'

A mensagem de texto não deve ser uma sequência vazia.



O envio de SMS para um número que não existe não é um erro. O custo para esta operação será cobrada, mas retornará após um curto período de tempo, mostrando que a mensagem não foi entregue.

A mensagem SMS é limitada a 116 símbolos ANSI, 58 símbolos Unicode .

O exemplo de código:

input string InpPhoneNumber = "+380123456789" ; input string InpTextMessage = "Hello :)" ; string msg; ENUM_SKYPE_ERROR err==(ENUM_SKYPE_ERROR) SkypeSendSmsMessageW(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) msg= StringFormat ( "Sent SMS to %s, %s" ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else msg= StringFormat ( "Error sending SMS to %s, error: %s" ,InpPhoneNumber, EnumToString (err)); Print (msg);





3. Descrição dos valores de retorno

Ambas as funções devolvem um valor de número inteiro que pode ser analisado, se necessário.

nome da constante

valor

descrição ERROR_UNKNOWN

-1

Erro desconhecido

ERROR_NO_ERRORS

0 Execução bem sucedida

ERROR_ATTACH

1

Falha ao conectar no Skype

ERROR_AUTHORIZED

2

Não existe nenhum utilizador especificado na lista de contatos

ERROR_STATUS

3

Status inválido de usuário

ERROR_TIMEOUTS

4

Tempo esgotado

ERROR_RUNNING 5 Skype não está carregando à memória

ERROR_SENDING 6

Erro de envio

ERROR_VALUE 7 Erro de transferência dos parâmetros

ERROR_ACCESS 8 O acesso ao Skype foi negado ERROR_SKYPE4COM 9 para x86: Skype4COM.dll não está registrado

para x64: erro de criação do objeto COM

4. O primeiro lançamento

Na primeira conexão MetaTrader 5 para Skype, uma janela pop-up aparece, o que permite o acesso a gestão do programa.

Após confirmar o acesso ao Skype, o processo de solicitação de entrada para a lista armazenada nas configurações do programa: Ferramentas -> Opções -> Avançado -> Gerir o acesso de outros programas ao Skype.

5. Erros de execução

Por razões desconhecidas, o trabalho com a biblioteca compilada para MetaTrader 5 x64 termina com uma "pilha cheia" de erros. Se ele está conectado com Skype4COM, então você deve esperar as novas mensagens enquanto esse erro é corrigido.

O anexo possui um arquivo com o código da biblioteca de origem (um projeto para Microsoft Visual C ++ 2010) e um script de teste para verificar o seu desempenho.