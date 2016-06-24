CodeBaseSeções
XigXag é uma modificação do indicador ZigZag. Este é utilizado na Xtrader que pode ser encontrado no Mercado. The input parameters are best described here: https://www.mql5.com/en/code/7796

  • ExtDepth=12; Número de barras para a próxima máxima ou mínima no cálculo ExtDeviation.
  • ExtDeviation=5; Número de pips superior ou inferior da máxima ou mínima anterior .
  • ExtBackstep=3; Quantidade mínima de barras entre máximas e mínimas.

XigXag e Xtrader

X_Trader utiliza este indicador para generalizar máximas e mínimas nas posições de abertura e fechamento numa perda.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11353

