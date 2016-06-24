CodeBaseSeções
Heatmap, Gradiente e representação Escala de símbolos - indicador para MetaTrader 4

Alain Verleyen
O propósito deste código é demonstrar a facilidade de criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps com a linguagem e as funções MQL4.

Para facilitar as coisas, vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função StringToColor padrão de conversão. Outros métodos de conversão de cores pode ser implementado no MQL4, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar operações matemáticas nas cores.

Recomendações:

  • Recomenda-se usar isso sempre que você quer saber a variação percentual diária de todos os ativos que você tem na Observação de Mercado.
  • É recomendado usar pelo menos 5 símbolos e, no máximo, 20-25 símbolos (de forma a caber na tela).
  • Você pode escolher um dos 3 modos de exibição: Scale, Gradient ou Heatmap.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11352

