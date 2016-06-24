Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Heatmap, Gradiente e representação Escala de símbolos - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3210
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O propósito deste código é demonstrar a facilidade de criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps com a linguagem e as funções MQL4.
Para facilitar as coisas, vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função StringToColor padrão de conversão. Outros métodos de conversão de cores pode ser implementado no MQL4, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar operações matemáticas nas cores.
Recomendações:
- Recomenda-se usar isso sempre que você quer saber a variação percentual diária de todos os ativos que você tem na Observação de Mercado.
- É recomendado usar pelo menos 5 símbolos e, no máximo, 20-25 símbolos (de forma a caber na tela).
- Você pode escolher um dos 3 modos de exibição: Scale, Gradient ou Heatmap.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11352
Gerar rapidamente dados históricos de todos os dados M1, tais como os da Alpari, para todos os timeframes até D1. Alteração do Tempo se adequará ao seu servidor.VR---STEALS-3
O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.
Indicador zigzag típicoSignalsDemo
O Expert Advisor mostra as propriedades dos sinais, permite modificar as configurações da cópia do sinal e de assinar ou cancelar a inscrição no sinal de negociação selecionado.