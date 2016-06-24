O propósito deste código é demonstrar a facilidade de criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps com a linguagem e as funções MQL4.



Para facilitar as coisas, vamos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função StringToColor padrão de conversão. Outros métodos de conversão de cores pode ser implementado no MQL4, no entanto, decidimos usar o modelo de cores RGB, devido à facilidade para executar operações matemáticas nas cores.



Recomendações: