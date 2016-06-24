Participe de nossa página de fãs
QuotesDemo - expert para MetaTrader 4
O Expert Advisor mostra os valores atuais do World Stock Indices a partir do Google Finance usando a função WebRequest. As cotações são atualizadas a cada 10 segundos.
Para trabalhar com o servidor você precisa adicionar "https://www.google.com/finance" na lista de URLs permitidas (Menu principal -> Ferramentas> Opções, guia "Expert Advisors"):
Fig. 2. Tempo real do World Stock Indices a partir do Google Finance
