CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

QuotesDemo - expert para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский Español Deutsch 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1004
Avaliação:
(55)
Publicado:
Atualizado:
\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) visualização
\MQL4\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) visualização
tableparser.mqh (12.49 KB) visualização
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor mostra os valores atuais do World Stock Indices a partir do Google Finance usando a função WebRequest. As cotações são atualizadas a cada 10 segundos.

Para trabalhar com o servidor você precisa adicionar "https://www.google.com/finance" na lista de URLs permitidas (Menu principal -> Ferramentas> Opções, guia "Expert Advisors"):

Fig. 1. Adicionando Google Finance à lista de URLs permitidos

Fig. 2. Tempo real do World Stock Indices a partir do Google Finance

Fig. 2. Tempo real do World Stock Indices a partir do Google Finance

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11411

SignalsDemo SignalsDemo

O Expert Advisor mostra as propriedades dos sinais, permite modificar as configurações da cópia do sinal e de assinar ou cancelar a inscrição no sinal de negociação selecionado.

XigXag XigXag

Indicador zigzag típico

Skype Control Library Skype Control Library

Biblioteca para trabalhar com Skype.

AFL Winner AFL Winner

Um oscilador para negociação intraday.