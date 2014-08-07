CodeBaseSeções
no bolso
Exp_BnB - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Exp_BnB.mq5 (7.28 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
BnB.mq5 (6.95 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_BnB é baseado nos sinais do indicador de tendência BnB.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo BnB.ex5 compilado em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste em 2013 para o par XAUUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11407

