Indicador Multi-Moeda com referência em USD
- 2022
O indicador mostra o movimento das sete principais moedas em relação ao dólar.
Todas as moedas são normalizados em relação a um determinado número de barras e são suavizadas exponencialmente por meio do coeficiente k. O gráfico é atualizado de forma consistente com o aumento do período de incremento em relação à posição inicial.
O dólar canadense, franco suíço e o iene japonês possuem cotações indiretas, que são apresentados por uma linha pontilhada.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11414
