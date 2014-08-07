CodeBaseSeções
Indicador Multi-Moeda com referência em USD - indicador para MetaTrader 5

Kevan Wells | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2022
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra o movimento das sete principais moedas em relação ao dólar.

Todas as moedas são normalizados em relação a um determinado número de barras e são suavizadas exponencialmente por meio do coeficiente k. O gráfico é atualizado de forma consistente com o aumento do período de incremento em relação à posição inicial.

O dólar canadense, franco suíço e o iene japonês possuem cotações indiretas, que são apresentados por uma linha pontilhada.

Indicador Multi-Moeda com referência em USD


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11414

