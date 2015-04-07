Participe de nossa página de fãs
Japanese Candlestick Patterns - indicador para MetaTrader 5
- Ronnie Mansolillo
- 10004
Autor real:
EarnForex.com, Baseado no indicador para MetaTrader 4 por: Carl Sanders
O indicador mostra em gráficos os padrões criados pelas velas japoneses.
O indicador foi encontrado através de uma pesquisa no google "Earnforex.com" e eu mudei algumas cores. Nem todos os padrões representam uma mudança de direção do mercado. Acho que é útil para exibir no gráfico apenas HRM4 e SS4. Abaixo está a especificação de todos os padrões.
É possível alterar as cores e também habilitar ou desabilitar os alertas.
Padrões de baixa:
- SS 2,3,4 = Shooting Star;
- E_star = Evening Star;
- E_Doji = Evening Doji Star;
- DCC = Dark Cloud Pattern;
- S_E = Bearish Engulfing Pattern.
Padrões de alta:
- HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
- M_Star = Morning Star;
- M_Doji = Morning Doji Star;
- P_L = Piercing Line Pattern;
- L_E = Bullish Engulfing Pattern.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11432
