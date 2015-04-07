CodeBaseSeções
Japanese Candlestick Patterns - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Ronnie Mansolillo
Visualizações:
10004
Avaliação:
(80)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

EarnForex.com, Baseado no indicador para MetaTrader 4 por: Carl Sanders

O indicador mostra em gráficos os padrões criados pelas velas japoneses.

O indicador foi encontrado através de uma pesquisa no google "Earnforex.com" e eu mudei algumas cores. Nem todos os padrões representam uma mudança de direção do mercado. Acho que é útil para exibir no gráfico apenas HRM4 e SS4. Abaixo está a especificação de todos os padrões.

É possível alterar as cores e também habilitar ou desabilitar os alertas.

Padrões de baixa:

  • SS 2,3,4 = Shooting Star;
  • E_star = Evening Star;
  • E_Doji = Evening Doji Star;
  • DCC = Dark Cloud Pattern;
  • S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Padrões de alta:

  • HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
  • M_Star = Morning Star;
  • M_Doji = Morning Doji Star;
  • P_L = Piercing Line Pattern;
  • L_E = Bullish Engulfing Pattern.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11432

