Autor real:

EarnForex.com, Baseado no indicador para MetaTrader 4 por: Carl Sanders



O indicador mostra em gráficos os padrões criados pelas velas japoneses.

O indicador foi encontrado através de uma pesquisa no google "Earnforex.com" e eu mudei algumas cores. Nem todos os padrões representam uma mudança de direção do mercado. Acho que é útil para exibir no gráfico apenas HRM4 e SS4. Abaixo está a especificação de todos os padrões.



É possível alterar as cores e também habilitar ou desabilitar os alertas.

Padrões de baixa:

SS 2,3,4 = Shooting Star;

E_star = Evening Star;

E_Doji = Evening Doji Star;

DCC = Dark Cloud Pattern;

S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Padrões de alta:

HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;

M_Star = Morning Star;

M_Doji = Morning Doji Star;

P_L = Piercing Line Pattern;

L_E = Bullish Engulfing Pattern.







