CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XVolume_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1375
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XVolume com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador XVolume.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XVolume_HTF

Fig.1. Indicador XVolume_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11398

XVolume XVolume

Indicador de Volume.

Linear Regression Linear Regression

O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.

Japanese Candlestick Patterns Japanese Candlestick Patterns

O indicador mostra diferentes padrões de velas no gráfico. É possível alterar as cores e desativar os alertas.

Show Bid Show Bid

O indicador exibe o preço de Bid atual em dimensão grande no gráfico.