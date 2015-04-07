O indicador XVolume com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador XVolume.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XVolume_HTF