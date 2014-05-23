Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SimpleBars - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.04.2012.
Рис.1. Индикатор SimpleBars
RegressionPolynomial
RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре.Imp_XMA_HTF
Индикатор Imp_XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
XVolume
Индикатор объемов.XVolume_HTF
Индикатор XVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.