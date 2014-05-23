Реальный автор:

Ivan Kornilov

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.04.2012.

Рис.1. Индикатор SimpleBars