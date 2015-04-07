CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Imp_XMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
910
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Imp_XMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Imp_XMA.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Imp_XMA_HTF

Fig.1. Indicador Imp_XMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11384

BoDi_HTF BoDi_HTF

O indicador Bodi com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

BnB_HTF BnB_HTF

O indicador BnB com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.

WmiVol WmiVol

Indicador de tempo ideal de negociação.