Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForexOFFTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 929
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ForexOFFTrend com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador TSI_DeMarker.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ForexOFFTrend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11282
WmiVol
Indicador de tempo ideal de negociação.RegressionPolynomial
RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.
Exp_ForexOFFTrend
O Expert Advisor Exp_ForexOFFTrend é baseado nos sinais do indicador de tendência ForexOFFTrend.ForexOFFTrend
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.