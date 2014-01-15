CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1455
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador mágico de Bill William (Awesome oscillator) calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.

Fig.1 Indicador AO_HTF

Fig.1 Indicador AO_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1132

AC_HTF AC_HTF

Acelerador de Bill William (Accelerator Oscillator) calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.

Gator_HTF Gator_HTF

Oscilador Gator de Bill William calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Versão padrão do indicador OSMA, que pode ser colocado em um período de tempo fixo, diferente do período gráfico sendo que o algoritmo de suavização pode ser alterado.

MaRsi-Trigger MaRsi-Trigger

Indicador de disparo que possui três estados: alta, queda e movimento lateralizado.