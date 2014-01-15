CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DRAW_COLOR_CANDLES - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1781
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha velas de um ativo específico em uma janela separada.

As cores das velas mudam aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador). Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de plot1 usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate() , a cor é escolhida aleatoriamente a partir de uma lista pré-definida.

Veja mais no artigo Os estilos de desenho em MQL5.

Imagens:

DRAW_COLOR_CANDLES

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/349

Eugene Eugene

Expert Advisor baseado na análise de velas das últimas quatro barras.

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

Indicador Parabolic SAR com a capacidade de escolher um período de tempo, diferente do gráfico, em que ele será calculado.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

O estilo DRAW_COLOR_BARS desenha as barras usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_BARS e permite que você especifique uma cor individual para cada barra.

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

O estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG desenha linhas com cores diferentes a partir de valores de dois buffers de indicador. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_ZIGZAG e permite que você especifique uma cor individual para cada linha.