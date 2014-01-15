DRAW_COLOR_CANDLES

Participe de nossa página de fãs
O indicador desenha velas de um ativo específico em uma janela separada.
As cores das velas mudam aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador). Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de plot1 usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate() , a cor é escolhida aleatoriamente a partir de uma lista pré-definida.
Veja mais no artigo Os estilos de desenho em MQL5.
Imagens:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/349
