DRAW_COLOR_CANDLES

O indicador desenha velas de um ativo específico em uma janela separada.

As cores das velas mudam aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador). Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de plot1 usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate() , a cor é escolhida aleatoriamente a partir de uma lista pré-definida.

Veja mais no artigo Os estilos de desenho em MQL5.

Imagens: