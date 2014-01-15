O indicador desenha barras de um ativo específico em uma janela separada.



As cores das barras mudam aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador). Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de plot1 (com o estilo DRAW_COLOR_BARS) usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate(), a cor é escolhida aleatoriamente a partir de 14 cores armazenadas no array colors[].

