DRAW_COLOR_BARS - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha barras de um ativo específico em uma janela separada.

As cores das barras mudam aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N do indicador é feito como externo, de modo que você pode ajustá-lo manualmente (na guia Inputs, na caixa de diálogo propriedades do indicador). Note-se que inicialmente há 8 cores definidas para a plotagem de plot1 (com o estilo DRAW_COLOR_BARS) usando a diretiva de compilador #property. Em seguida, na função OnCalculate(), a cor é escolhida aleatoriamente a partir de 14 cores armazenadas no array colors[].

Veja mais no artigo Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_COLOR_BARS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/348

