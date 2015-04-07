Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MaByMa_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 916
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MaByMa com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador MaByMa.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador MaByMa_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11344
ForexOFFTrend
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.Exp_ForexOFFTrend
O Expert Advisor Exp_ForexOFFTrend é baseado nos sinais do indicador de tendência ForexOFFTrend.
ExchangePrice
O indicador mostra a mudança de um preço atual em relação ao preço das countBarsS / countBarsL barras atrás.SizeBar
Indicador de tamanhos de barras em pontos em relação ao spread e a máximo de um caminho do movimento somente.