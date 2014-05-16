Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений скользящих средних, полученных двумя последовательными усреднениями.

Индикатор выводит на экран важную полезную информацию: 1. Время: текущее, локальное, gmt; 2. По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти; 3. По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.