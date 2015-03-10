CodeBaseSecciones
Indicadores

MaByMa_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
El indicador MaByMa permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado MaByMa.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador MaByMa_HTF

Exp_ForexOFFTrend Exp_ForexOFFTrend

El Asesor Experto Exp_ForexOFFTrend está construido a base de las señales del indicador de tendencia ForexOFFTrend.

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

El indicador ForexOFFTrend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_MaByMa Exp_MaByMa

El Asesor Experto Exp_MaByMa está construido a base de las señales del indicador de tendencia MaByMa.

YURAZ_MCCH Calculation Indicator YURAZ_MCCH Calculation Indicator

Este indicador calcula % del crecimiento o la reducción respecto a CLOSE. Está escrito usando la programación orientada a objetos (POO) y se integra fácilmente en cualquier Asesor Experto u otro indicador.