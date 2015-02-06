请观看如何免费下载自动交易
此 MaByMa 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 MaByMa.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. MaByMa_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11344
Exp_ForexOFFTrend
这款 Exp_ForexOFFTrend EA 基于趋势指标 ForexOFFTrend 的信号。ForexOFFTrend_HTF
此 ForexOFFTrend 指标在输入参数中有时间帧选项。
Exp_MaByMa
这款 Exp_MaByMa EA 基于趋势指标 MaByMa 的信号。YURAZ_MCCH 计算指标
此指标计算相对于收盘价的增长或下降百分比。它通过使用面向对象的编程编写，并可以很容易地与任何 EA 或其它指标集成。