O Expert Advisor Exp_ForexOFFTrend baseia-se nos sinais do indicador de tendência ForexOFFTrend.
O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.
Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador ForexOFFTrend.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto que a posição é aberta. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.
Resultados do teste para 2013 em GBPUSD H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11283
