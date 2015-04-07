CodeBaseSeções
no bolso
Exp_ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_ForexOFFTrend baseia-se nos sinais do indicador de tendência ForexOFFTrend.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador ForexOFFTrend.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto que a posição é aberta. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste para 2013 em GBPUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11283

