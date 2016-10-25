無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
重要な情報 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1002
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は下記の重要な情報を表示します。
- 時間：現在、GMT、ローカル
- アカウント：アカウントの種類、レバレッジ、現在の残高、現在の株式
- 銘柄：スプレッド、スワップ、ティック値、許可された最大/最小ロット
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11341
