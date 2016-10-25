コードベースセクション
重要な情報 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexander Laur | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は下記の重要な情報を表示します。

  1. 時間：現在、GMT、ローカル
  2. アカウント：アカウントの種類、レバレッジ、現在の残高、現在の株式
  3. 銘柄：スプレッド、スワップ、ティック値、許可された最大/最小ロット

重要な情報

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11341

