Индикатор выводит на экран важную полезную информацию:



Время: текущее, локальное, gmt;

По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти;

По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.