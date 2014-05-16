Смотри, как бесплатно скачать роботов
ImportantInformation - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор выводит на экран важную полезную информацию:
- Время: текущее, локальное, gmt;
- По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти;
- По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.
//----------------------------------------------------------------------------+ //| ImportantInformation.mq5 | //| Copyright 2014, papaklass | //| https://www.mql5.com/ru/users/papaklass | //----------------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2014, papaklass" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/papaklass" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 //--- input parameters input color FirstColor = clrWhite; input color SecondColor = clrAqua; input int FontSize = 10; input string Font = "Areal"; input int Corner = 0; //Corner = 0 - LeftTop. (0 - 3) string nameObject[4] = {"time", "account", "symbol", "symbol2"}; //----------------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- return(INIT_SUCCEEDED); }//---------------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // размер массива price[] const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const int begin, // откуда начинаются значимые данные const double& price[] // массив для расчета ) { //--- int size = ArraySize(nameObject); int distance = FontSize + (int)FontSize / 2; for(int i = 0; i < size; i++) { //--- indicator buffers mapping ObjectCreate(0,nameObject[i], OBJ_LABEL,0,0,0); ObjectSetInteger(0,nameObject[i], OBJPROP_CORNER,Corner); ObjectSetInteger(0,nameObject[i], OBJPROP_XDISTANCE,280); ObjectSetInteger(0,nameObject[i], OBJPROP_YDISTANCE,(i+1) * distance); } string text = ""; StringAdd(text,"cur: "); StringAdd(text,TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)); StringAdd(text," loc: "); StringAdd(text,TimeToString(TimeLocal(),TIME_SECONDS)); StringAdd(text," gmt: "); StringAdd(text,TimeToString(TimeGMT(),TIME_SECONDS)); //--- установим текст ObjectSetString(0,"time", OBJPROP_TEXT, text); //--- установим шрифт текста ObjectSetString(0,"time",OBJPROP_FONT,Font); //--- установим размер шрифта ObjectSetInteger(0,"time",OBJPROP_FONTSIZE,FontSize); //--- установим цвет ObjectSetInteger(0,"time",OBJPROP_COLOR,FirstColor); ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE); //--- теперь превратим значение перечисления в понятный вид string trade_mode; switch(account_type) { case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO: trade_mode="Demo"; break; case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST: trade_mode="Contest"; break; default: trade_mode="Live"; break; } string text1 = ""; //StringAdd(text1," Account: "); StringAdd(text1,trade_mode); StringAdd(text1," lev: "); StringAdd(text1,IntegerToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE))); StringAdd(text1," bal: "); StringAdd(text1,DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), 2)); StringAdd(text1," equ: "); StringAdd(text1,DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY), 2)); //--- установим текст ObjectSetString(0,"account", OBJPROP_TEXT, text1); //--- установим шрифт текста ObjectSetString(0,"account",OBJPROP_FONT,Font); //--- установим размер шрифта ObjectSetInteger(0,"account",OBJPROP_FONTSIZE,FontSize); //--- установим цвет ObjectSetInteger(0,"account",OBJPROP_COLOR,SecondColor); string text2 = ""; StringAdd(text2,"spread: "); StringAdd(text2,IntegerToString(SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD),2)); StringAdd(text2," swapL: "); StringAdd(text2,DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_SWAP_LONG), 2)); StringAdd(text2," swapS: "); StringAdd(text2,DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_SWAP_SHORT), 2)); //--- установим текст ObjectSetString(0,"symbol", OBJPROP_TEXT, text2); //--- установим шрифт текста ObjectSetString(0,"symbol",OBJPROP_FONT,Font); //--- установим размер шрифта ObjectSetInteger(0,"symbol",OBJPROP_FONTSIZE,FontSize); //--- установим цвет ObjectSetInteger(0,"symbol",OBJPROP_COLOR,FirstColor); string text3 = ""; StringAdd(text3,"tickVal: "); StringAdd(text3,DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), Digits())); StringAdd(text3," minLot: "); StringAdd(text3,DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN), 2)); StringAdd(text3," maxLot: "); StringAdd(text3,DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX), 2)); //--- установим текст ObjectSetString(0,"symbol2", OBJPROP_TEXT, text3); //--- установим шрифт текста ObjectSetString(0,"symbol2",OBJPROP_FONT,Font); //--- установим размер шрифта ObjectSetInteger(0,"symbol2",OBJPROP_FONTSIZE,FontSize); //--- установим цвет ObjectSetInteger(0,"symbol2",OBJPROP_COLOR,SecondColor); ChartRedraw(0); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }//---------------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { int size = ArraySize(nameObject); for(int j = 0; j < size; j++) if (!ObjectDelete(0, nameObject[j])) Alert("Объект ",nameObject[j],"не удален. Error = ",GetLastError()); //--- }//---------------------------------------------------------------------------+
