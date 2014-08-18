请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ImportantInformation - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1789
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标显示重要情报:
- 时间: 当前, 本地, 格林威治;
- 账户: 账户类型, 杠杆, 当前结余, 当前净值;
- 品种: 点差, 利息, 点值, 最大最小允许手数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11341
ATR_Normalize_HTF
此 ATR_Normalize 指标在输入参数中有时间帧选项。ATR_Normalize
一款归一化的 Larry Williams ATR.
MaByMa
两条价格序列的连续平均值形成的彩色云图。MaByMaSignal
一款信号量指标，算法使用两条连续均线的均值。