Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5 - indicador para MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne
Visualizações:
11340
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5. Para facilitar as coisas, nós iremos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função padrão de conversão StringToColor. Outros métodos de conversão de cores podem ser implementados em MQL5, entretanto nós decidimos usar o modelo de cores RGB devido à facilidade de performar operações matemáticas com as cores.

Recomendações:

  • É recomendado usar esse indicador sempre que seja necessário acompanhar a variação percentual diária de ativos dentro da Observação de Mercado.
  • É recomendado usar no mínimo 5 ativos e no máximo 20-25 ativos (para caber na tela).
  • Você pode escolher entre 3 modos de visualização: Scale, Gradient e Heatmap.
