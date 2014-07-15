Participe de nossa página de fãs
Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5
11340
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5. Para facilitar as coisas, nós iremos trabalhar com o modelo de cores RGB e a função padrão de conversão StringToColor. Outros métodos de conversão de cores podem ser implementados em MQL5, entretanto nós decidimos usar o modelo de cores RGB devido à facilidade de performar operações matemáticas com as cores.
- É recomendado usar esse indicador sempre que seja necessário acompanhar a variação percentual diária de ativos dentro da Observação de Mercado.
- É recomendado usar no mínimo 5 ativos e no máximo 20-25 ativos (para caber na tela).
- Você pode escolher entre 3 modos de visualização: Scale, Gradient e Heatmap.
