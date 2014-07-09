Participe de nossa página de fãs
SR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
HgCl2
O indicador utiliza a idéia de somar a uma barra de abertura o valor igual a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias ou semanas e o desvio-padrão da oscilação média multiplicada por um coeficiente para determinar o possível nível de resistência. E vice-versa para o nível de suporte.
A oscilação mínima em relação ao preço de abertura do dia ou da semana é a menor das distâncias de Máxima - Abertura e Abertura - Mínima.
O nível de resistência do indicador é:
R = Open + AV + k_std * Std;
onde:
- AV é a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias;
- Std - desvio padrão a partir desta oscilação mínima;
- k_std - coeficiente multiplicador. (Está disponível nas configurações do indicador).
Para o nível de suporte:
S = Open - AV - k_std * Std
Em contraste com os métodos de encontrar os níveis de suporte e resistência usando GSV ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading' por Larry Williams, capítulo: 'Greatest Swing Value'), todas as oscilações mínimas de 4 e 9 dias ou barras semanais são usadas no cálculo sem separar as barras divergentes.
O valor da oscilação média e seu desvio padrão são calculados separadamente para o período de quatro e nove barras, e no fim do cálculo, o indicador seleciona a maior soma da oscilação média e do desvio padrão multiplicado pelo coeficiente. Esta razão pode ser modificada na janela de configurações do indicador (o padrão é um só, o que significa que um desvio padrão é adicionado à oscilação mínima média como um filtro).
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem em MQL4 e publicado na Base de Código em 26/08/2013.
Figura 1. O indicador SR_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11319
