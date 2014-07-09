Autor real:

HgCl2

O indicador utiliza a idéia de somar a uma barra de abertura o valor igual a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias ou semanas e o desvio-padrão da oscilação média multiplicada por um coeficiente para determinar o possível nível de resistência. E vice-versa para o nível de suporte.

A oscilação mínima em relação ao preço de abertura do dia ou da semana é a menor das distâncias de Máxima - Abertura e Abertura - Mínima.

O nível de resistência do indicador é:

R = Open + AV + k_std * Std;

onde:

AV é a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias;

Std - desvio padrão a partir desta oscilação mínima;

k_std - coeficiente multiplicador. (Está disponível nas configurações do indicador).

Para o nível de suporte:

S = Open - AV - k_std * Std

Em contraste com os métodos de encontrar os níveis de suporte e resistência usando GSV ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading' por Larry Williams, capítulo: 'Greatest Swing Value'), todas as oscilações mínimas de 4 e 9 dias ou barras semanais são usadas ​​no cálculo sem separar as barras divergentes.

O valor da oscilação média e seu desvio padrão são calculados separadamente para o período de quatro e nove barras, e no fim do cálculo, o indicador seleciona a maior soma da oscilação média e do desvio padrão multiplicado pelo coeficiente. Esta razão pode ser modificada na janela de configurações do indicador (o padrão é um só, o que significa que um desvio padrão é adicionado à oscilação mínima média como um filtro).

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem em MQL4 e publicado na Base de Código em 26/08/2013.

Figura 1. O indicador SR_Cloud