Autor real:

HgCl2

O indicador utiliza a idéia de somar a uma barra de abertura o valor igual a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias ou semanas e o desvio-padrão da oscilação média multiplicada por um coeficiente para determinar o possível nível de resistência. E vice-versa para o nível de suporte.

A oscilação mínima em relação ao preço de abertura do dia ou da semana é a menor das distâncias de Máxima - Abertura e Abertura - Mínima.

O nível de resistência do indicador é:

R = Open - k * AV - k_std * Std;

onde:

AV é a oscilação média mínima do preço de abertura por alguns dias;

k - coeficiente de oscilação mínima média;

Std - desvio padrão a partir desta oscilação mínima;

k_std - coeficiente multiplicador. (Está disponível nas configurações do indicador).

Para o nível de suporte:

S = Open + k * AV + k_std * Std;

Em contraste com os métodos de encontrar os níveis de suporte e resistência usando GSV ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading' por Larry Williams, capítulo: 'Greatest Swing Value'), todas as oscilações mínimas de 4 e 9 dias ou barras semanais são usadas ​​no cálculo sem separar as barras divergentes.

O valor da oscilação média e seu desvio padrão são calculados separadamente para o período definido no valor de entrada, e no fim do cálculo, o indicador seleciona a maior soma da oscilação média e do desvio padrão multiplicado pelo coeficiente. Esta razão pode ser modificada na janela de configurações do indicador (o padrão é um só, o que significa que um desvio padrão é adicionado à oscilação mínima média como um filtro).

Nesta versão do indicador você pode definir qualquer período. Ele também inclui um filtro embutido de barras de fim de semana, ou seja, barras de finais de semana são combinados com as barras de segunda-feira. Os níveis de S e R para segunda-feira são calculados em relação ao preço de abertura da barra de fim de semana. Se a mínima de segunda-feira está abaixo da mínima da barra de fim de semana, a mínima de segunda-feira será utilizada nos cálculos, e vice-versa. Da mesma forma para as máximas das barras de segunda-feira e de fim de semana.

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem em MQL4 e publicado na Base de Código em 26/08/2013.

Figura 1. O indicador SRm_Cloud