CHOWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador CHOWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque os arquivos dos indicadores compilados CHOWithFlat.mq5 e CHO.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1 O indicador CHOWithFlat_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11322
